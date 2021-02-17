صباحك ومطرحك.. روائح تساعد على فقدان الوزن

جدة - نرمين السيد - وتحدثت الإعلامية سالى سعيد، خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، عن بعض الروائح التى تلعب دورا مهما فى فقدان الوزن، منها:
-الثوم:
أثبتت نتائج بعض الدراسات دور رائحة الثوم وتأثيرها على المراكز العصبية بالدماغ ما يؤدى إلى استهلاك كميات قليلة من الطعام.
كما أن وضع الفلفل الأحمر بجانب الثوم يثير الإحساس بالشبع، لأن الفلفل الأحمر يساعد على حرق الدهون.
-التفاح الأخضر والموز:
أظهرت بعض الدراسات أن رائحة التفاح الأخضر والموز تساعد على فقدان الوزن.
-زيت الزيتون البكر:
تمنح رائحته الشعور بالشبع كما به هرمون السيروتونين المرتبط بشعور الشبع، لأن زيت الزيتون مشبع بما يعرف بالدهون الصحية التى تساعد على حرق دهون البطن.
-الجريب فروت:
به فيتامين ج وحمضيات محملة بالليكوبين ما يعزز إنقاص الوزن.
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