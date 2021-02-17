اكتشاف وجود ثغرات أمنية فى تطبيق SHAREit

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أن التطبيق يمكن إساءة استخدامه لتسريب بيانات المستخدم وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية من خلال التصاريح التى يطلبها التطبيق، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

ويطلب التطبيق من المستخدم الوصول إلى مساحة تخزين الهاتف وجميع الوسائط والكاميرا والميكروفون والموقع.

وتابعت الشركة مع التطبيق منذ 3 أشهر وأرسلت لها تلك الثغرات ولكن لم تطرح أى تحديثات، وذلك قد يؤثر على خصوصية مستخدميه.

ويعد "SHAREit" هو تطبيق مخصص لنقل الصور والفيديوهات والملفات من جهاز لآخر عن طريق "واى فاى"، حيث قام أكثر من مليار فرد بتنزيله من متجر جوجل.