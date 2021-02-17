جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أن التطبيق يمكن إساءة استخدامه لتسريب بيانات المستخدم وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية من خلال التصاريح التى يطلبها التطبيق، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".
ويطلب التطبيق من المستخدم الوصول إلى مساحة تخزين الهاتف وجميع الوسائط والكاميرا والميكروفون والموقع.
وتابعت الشركة مع التطبيق منذ 3 أشهر وأرسلت لها تلك الثغرات ولكن لم تطرح أى تحديثات، وذلك قد يؤثر على خصوصية مستخدميه.
ويعد "SHAREit" هو تطبيق مخصص لنقل الصور والفيديوهات والملفات من جهاز لآخر عن طريق "واى فاى"، حيث قام أكثر من مليار فرد بتنزيله من متجر جوجل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتشاف وجود ثغرات أمنية فى تطبيق SHAREit على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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