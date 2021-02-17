بعد الإفراج عنه .. شادى سرور يتصدر جوجل

جدة - نرمين السيد - وعاد شادى سرور إلى الأضوار بعد ظهوره من جديد على "فيسبوك" فى صورة تجمعه مع صديقه اليوتيوبر محمود البدرى.

ونشر البدرى صورة تجمعه مع شادى، وعلق قائلا: "أهلا بعودة شادى".

حيث أعلن شادى سرور عن تركه للإسلام فى عام 2019، ثم عاد بعد عدة أيام ليعلن عودته إليه مرة أخرى معتذرا للجميع، ثم تم إدانته وحبسه على خلفية نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع السوشيال ميديا، واستفزاز الجمهور.

ووجهت النيابة إلى المتهم فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.