- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وعاد شادى سرور إلى الأضوار بعد ظهوره من جديد على "فيسبوك" فى صورة تجمعه مع صديقه اليوتيوبر محمود البدرى.
ونشر البدرى صورة تجمعه مع شادى، وعلق قائلا: "أهلا بعودة شادى".
حيث أعلن شادى سرور عن تركه للإسلام فى عام 2019، ثم عاد بعد عدة أيام ليعلن عودته إليه مرة أخرى معتذرا للجميع، ثم تم إدانته وحبسه على خلفية نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع السوشيال ميديا، واستفزاز الجمهور.
ووجهت النيابة إلى المتهم فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الإفراج عنه .. شادى سرور يتصدر جوجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.