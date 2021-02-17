جدة - نرمين السيد - وتعد تلك السماعة هى الأولى بعد "Xbox 360"، ويتم توصيلها بوحدات تحكم Xbox One و Xbox Series X / S وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة عبر البلوتوث وفقا لما جاء فى موقع "the Verge". وتضيف مايكروسوفت أقراص أذن دوارة تساعد فى ضيط مستوى الصوت وتوازن اللعبة والدردشة الصوتية. واهتمت الشركة بتحسين جودة الميكروفون للاستمتاع بالدردشة الجماعية، حيث تحتوى على يكروفونات ثنائية التكوين وعزل للصوت للمساعدة في عزل ضوضاء الخلفية. ومن الممكن إقران تلك السماعة بالهاتف وجهاز الـ "Xbox" فى نفس الوقت، وذلك يساعد المستخدم فى الاستماع إلى الصوت أو المكالمات من الهاتف أثناء اللعب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى منتصف مارس .. مايكروسوفت تطرح سماعة لاسلكية جديدة لـ Xbox على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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