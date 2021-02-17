طريقة تحضير البطاطس بالجبن فى الفرن

جدة - نرمين السيد - ولتحضير البطاطس بالجبن فى الفن لـ 3 أفراد، قد يستغرق الأمر 60 دقيقة، ونحتاج إلى: -3 حبات من البطاطس. -250 جراما من جبن الشيدر. -ملح حسب الرعبة. -فلفل أسود. -ربع ملعقة صغيرة من الزعتر. -4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: تشطف البطاطس جيدا وتقطع إلى شرائح على شكل أكورديون، وتوضع فى صينية بالفرن ويضاف لها الملح والفلفل الأسود والزعتر وفوقها زيت الزيتون. وتدخل الصينية الفرن حتى تنضج ثم تخرج حتى تزود يقطع من الجبن بين كل شريحة، وترش فوقها الفلفل الأسود على وجهها وتدخل الفرن مجددا حتى يذوب الجبن ثم تقدم ساخنة.

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