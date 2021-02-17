جدة - نرمين السيد - وبحسب "يورو نيوز"، على مدار خمسين سنة الماضية تم إخفاء سيارة من هذا النوع، ليتم بيعها اليوم كقطعة فنية من الفنون الجميلة، فى دار عرض "بونهامز" العالمية للمزادات فى لندن، وذلك بعد يوم غد الجمعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد اخفائها 50 عامًا.. عرض سيارة بوجاتى تعود للثلاثينات بمزاد لندن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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