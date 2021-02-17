فيديو .. هدم فندق وكازينو ترامب بلازا

جدة - نرمين السيد - وتحول فندق ترامب وكازينو ترامب بلازا، إلى كومة من الأنقاض، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وهزت سلسلة من الانفجارات الصاخبة المبنى حوالى الساعة 9 صباحا، واستغرق انهيار الهيكل أقل من 20 ثانية.

وتم افتتاح كازينو "ترامب بلازا" عام 1984 وأغلق منذ عام 2014، وكان أول عقار لترامب فى بلدة القمار الساحلية الأمريكية التى امتلك فيها العديد من العقارات.

ومنذ عام 2016، كان المجمع المكون من مبنيين ملكا للمستثمر الملياردير كارل سى إيكان، الذى كان أحد ممولى ترامب الرئيسيين فى أتلانتيك سيتى.

وفى منتصف يونيو 2020، أعلن عمدة "أتلانتيك سيتى" مارتى سمول عن هدم المبنى، بعد اتخاذ إجراءات قانونية بشأن ما اعتبره خطرا على السكان، لكنه لم يقل ماذا سيفعل فى المنطقة بعد هدمه.

وكان ترامب رفع دعوى قضائية فى عام 2014، يطلب فيها إزالة اسمه من واجهة المبنى، معتقدا أن وجوده هناك كان سيئا لاسم ترامب وعلامته التجارية.