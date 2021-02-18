فيديو .. لقاحات كورونا المزيفة تغزو الصين

جدة - نرمين السيد - وتناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، عن تلك اللقاحات الصينية المزيفة، تحت عنوان "لقاحات كورونا المزيفة تغزو الصين"، مشيرة إلى أن هناك العصابات تبيع وتصدر وتحقق أرباحا كبيرة منها.
وأنتج كونج 58 ألف عبوة من اللقاح وحقق أرباحا وصلت لـ18 مليون يوان ما يعادل 2.78 مليون دولار، كما أن اللقاح مكون من محلول محلى ومياه معدنية وضعهم فى عبوات اللقاحات الأصلية.
المفاجأة أن كونج لم يكن الوحيد فى مجال اللقاحات المزيفة اذا اعتقلت بكين 70 شخصا لارتكابهم جرائم مماثلة.
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