تنسيق البليزر بمختلف أشكاله فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - ويتوفر البليزر بألوان ونقوش متنوعة مما يسمح بإمكانية تنسيقه مع مختلف الملابس للحصول على الإطلالة العصرية.

ويمكن تنسيق البليزر مع فساتين السهرة بمختلف أشكاله بدلا من البالطو، ويمنح مرتديته إطلالة راقية أنيقة.

وتلجأ البعض إلى تنسيق البليزر مع القميص الأبيض فى أشكاله المختلفة، فهو يتناسب سواء كان مطبوع أو سادة أو بدرجات زاهية للحصول على إطلالة عملية أنيقة.

ويعد البليزر الجلد واحد من أبرز صيحات الموضة فى 2021، ويمكن ارتدائه مع البنطلون الكلاسيك.

ويساهم البليزر الكاروه فى ظهور مرتديته فى صورة رسمية أنيقة، ومن السهل اختيار القطعة المناسبة له سواء كان بنطلون أو تنورة أو حتى فستان.

وللظهور فى صور غير تقليدية وجريئة يفضل تنسيق البليزر مع البنطلون الجلد ويتناسب مع العمل والخروجات.