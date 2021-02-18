فيديو .. زبد البحر يغطى شوارع قرية فى أيرلندا

جدة - نرمين السيد - واقعة طبيعية عجيبة تظهر مدى قدرة الله تعالى على كل شىء، شهدتها إحدى القرى الأيرلندية وتدعى "بونماهون"، التابعة لمنطقة "وترفورد"، حيث هبت رياح شديدة على المنطقة، وغمر شوارع قرية زبد البحر بصورة مدهشة لفتت جميع الأنظار.





ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن إذاعة "بى بى سى" البريطانية، مقطع فيديو يرصد المشهد فى المنطقة التى شهدت تلك الظاهرة الطبيعية الغريبة، مشيرة إلى أنها حدثت بعد أيام من هبوب رياح شديدة على تلك المنطقة. ويُظهر فى الفيديو شاطئ القرية وهو مغطى تماما بـ زبد البحر، وهو ما يشبه الفوم، كما غمر الزبد بعض المنازل القريبة من البحر.

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