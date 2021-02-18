صور .. أزياء تبهر المتابعين من الأرجنتينية زايرا نارا

جدة - نرمين السيد - زايرا نارا هى مذيعة تليفزيونية أرجنتينية وعارضة أزياء، فهى إسبانية أمريكية الأصل. واحتلت زايرا عام 2010 المرتبة 47 فى قائمة أكثر النساء جاذبية فى العالم، وشاركت مع كثير من الماركات العالمية للإعلان عنها. ودخلت فى عالم الأزياء والموضة منذ طفولتها ووصلت إلى الاحتراف عند بلوغها مرحلة المراهقة. وتألقت فى دورها كعارضة أزياء، كما تحرص على نشر صورها لمشاركة جمهورها أبرز أزيائها، وتنجح فى الحصول على إعجابهم لإطلالاتها الأنيقة الجذابة، ويبلغ عدد متابعيها عبر إنستجرام 4 ملايين فرد.

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