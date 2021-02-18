ريلمى تستعد لطرح سلسلة جديدة من هواتفها

جدة - نرمين السيد - ومن ضمن سلسلة هواتف Realme الجديدة "Narzo 30 Pro" ويعد أول هواتف "Narzo" الذى يدعم تقنية الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

ويعمل ذلك الهاتف بفضل أحد معالجات شركة ميدياتك من نوع Dimensity 800U، والذى يمتاز بوحدة معالجة رسومات للشاشة Mali-G57 MC3 والتى تتيح للهاتف أن يصل إلى معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا فى الثانية، وتتوافق مواصفاته مع إصدار ريلمى السابق "Realme Q2".

ويأتى هاتف آخر "Realme 30A" مزود بنقوش مموجة ذات اللون الأزرق، ويتضمن تصميم مربع لإعداد الكاميرا مع فلاش LED، مع قارئ بصمات الأصابع المثبت فى الخلف، وفقا لموقع "gsmarena".