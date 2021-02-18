عرض درع واقى بـ مزاد فى بريطانيا مقابل 2000 جنيه إسترلينى

جدة - نرمين السيد - والدرع هو عبارة عن لوحة صدر وأسفلها 3 لوحات بالإضافة إلى أشرطة، ومن الممكن إزالة الأجزاء السفلية من الدرع للسماح لمرتديه بتغييره للحصول على حرية أكبر للحركة أثناء القتال، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".
وكان يرتدى ذلك الدرع القناصة الألمان خلال الحرب العالمية الأولى، للحماية من طلقات المدافع الرشاشة، فكان الجنود يرتدون الدروع ويقاتلون على الجبهة الغربية ويتمركزون فى مواقع مكشوفة.
وبالرغم من أن تلك الدروع مصممة لحماية الجنود إلا أنها لم تعمل بشكل جيد، وذلك لإصابة الجنود الذين كانوا يرتدونها فى المعارك.
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