تطبيق جديد لأصحاب الأمراض المزمنة يساعد فى الوصول لأقرب حمام

جدة - نرمين السيد - ويساعد تطبيق "مزنوق" فى الوصول لأقرب "حمام" من خلال تحديد الموقع باستخدام خاصية "GPS".

وخصص ذلك التطبيق لهؤلاء الأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل أمراض السكر أو الكلى أو القولون أو التهابات المثانة، فهؤلاء يواجهون مشكلة كبيرة عند تواجدهم بالشارع.

وتداول عن تطبيق "مزنوق" أنه يمكن تنزيله لمستخدمى أيقون وأندرويد، ويتم استخدامه دون الاتصال بالإنترنت.

يوضح لك التطبيق أماكن الحمامات أو التواليت القريب من موقعك فى الشارع سواء كانت فى محطة بنزين أو كافية أو مطعم أو غيره، كما يوضح أيضا مواصفات هذا المكان وإمكانياته ومستوى النظافة.