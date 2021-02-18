بسبب برودة الطقس .. وصفات تحمى بشرتك من الجفاف

جدة - نرمين السيد - ويمكن التخلص من جفاف البشرة من خلال الاستعانة بالوصفات الطبيعية التى يمكن إعدادها بأدوات من مطبخك.

ويعانى أصحاب البشرة الجافة من فقدان البشرة للحيوية والنعومة وشحوبها، لذا يجب الاهتمام بها من خلال تلك الوصفات منها:

-العسل والحليب:

يساعد خليط العسل بالحليب بترطيب البشرة وتعزيز التوهج الطبيعى.

ويجب خلط 2 ملعقة كبيرة من العسل مع 6 ملاعق من الحليب الخام، ووضع المزيج على الوجه وتدليكه بلطف فى حركات دائرية لمدة 5 دقائق، ثم يترك لمدة 20 دقيقة ويشطف بعدها بالماء الفاتر.

-الموز:

يشتهر الموز بخصائصه الطبيعية المرطبة التى تساعد فى تغذية البشرة.

نحتاج إلى هرس قطعة من الموز الناضج وإضافة ملعقة كبيرة من الزبادى وملعقة كبيرة من العسل وتخلط جميع المكونات جيدا، وبعد شطف الوجه توضع تلك الخلطه عليه ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء.

-الكيوى:

تساعد وصفة الكيوى مع الشاى فى حصول البشرة على الترطيب اللازم فى برد الشتاء بالإضافة إلى تقشيرها.

يُنصح بهرس حبة الكيوى بعد تقشيرها مع ملعقة شاى من العسل، ويضاف الخليط جيدا ويوضع على الوجه لمدة 10 دقائق.

-الأفوكادو:

وتساهم وصفة الأفوكادو مع العسل فى جعل البشرة ناعمة ونظيفة.

يجب خلط حبة أفوكادو ناضجة مع ملعقة من الماء الساخن وملعقة من العسل، ويتم هرسهم بالشوكة ويضاف العسل إلى الماء ليخلط جيدا مع الأفوكادو ثم يتم وضعهم على الوجه لمدة 10 دقائق ويشطف بالماء الفاتر.