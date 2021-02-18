مواصفات ومزايا هاتف Samsung Galaxy F62 الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف "Samsung Galaxy F62" بشاشة تصل مساحتها 6.70 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل.

ويعمل الهاتف الجديد ببطارية تشتغل بقوة 7000 ميللى أمبير فى الساعة، مع كونه يدعم الشحن السريع وفقا لما جاء فى "جادجست".

ويحتوى "Samsung Galaxy F62" على 5 كاميرات، واحدة أمامية بدقة 32 ميجابكسل والآخرون خلفية، وواحدة من الخلفية تصل دقتها 64 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 12 ميجابيكسل، كاميرا ثالثة بدقة 5 ميجابيكسل، ورابعة بدقة 5 ميجابيكسل.

وتصل سعة التخزين المدمجة بالهاتف إلى 128 جيجابايت، والتى يمكن توسيعها عبر بطاقة ميكرو إس دى حتى 1000 جيجابايت.