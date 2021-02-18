نظارة فريدة تحل مشاكل اضطراب القراءة

جدة - نرمين السيد - ونجحت شركة "أتول" الفرنسية فى طرح نظارة ذكية متصلة بالإنترنت، لأجل مساعدة من يعانون من مشاكل صعوبة القراءة.

وسميت تلك النظارة الذكية بـ "ليكسيلين"، وهى التى قام الباحثان ألبرت لو فلوش وجاى روبارس بتطويرها بعد أن سلطا الضوء على سبب محتمل لعسر القراءة، والذى يكمن فى مستقبلات صغيرة فى عيون المصابين باضطراب القراءة.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من عسر القراءة، فإن هذه المستقبلات الضوئية ليس لها الشكل نفسه فى العين فهى غير متناظرة، لذلك يختار الدماغ الإشارة التى ترسلها إحدى العينين لإنشاء الصورة التى يراها الشخص.

ولدى أولئك الذين يعانون من عسر القراءة تكون هذه المنطقة من العين متناظرة في كلتا العينين، وقد يكون هذا مربكا للدماغ من خلال إنشاء "صور طبق الأصل" ولا يستطيع الاختيار بينها؛ ومصدر الارتباك هذا هو ما تصححه نظارات "ليكسيلين".

وقامت شركة أباى خلال 3 سنوات بإنشاء المرشحات النشطة التى ساهمت فى تحسن القراءة لدى هؤلاء، كما من الممكن تعديلها عند الاستخدام الأول من خلال البلوتوث بالهاتف الذكى.

ويبلغ تكلفة تلك النظارات حوالى 399 يورو، وتخصص تلك النظارة للأطفال، وتسعى الشركة لتقديم نماذج للبالغين خلال الأشهر القادمة.