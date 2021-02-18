جدة - نرمين السيد - شهدت عدة دول أوروبية، زيادة كبيرة فى مضبوطات الكوكايين، حيث اعترضت السلطات عمليات شحن كبيرة للمخدرات فى بلجيكا وهولندا، حيث تعمل الموانئ الرئيسية فى أنتويرب وروتردام على التوالى كنقاط دخول أوروبية للكوكايين من أمريكا الجنوبية.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" كيف عاد الكوكايين مجددا رغم أزمة فيروس كورونا. وأدى الانتشار العالمى لفيروس كورونا إلى عمليات إغلاق صارمة وعرقلة السفر والتجارة، لكن عددًا من المضبوطات الكبيرة الأخيرة فى أوروبا تظهر أن زعماء مخدرات من أمريكا الجنوبية قد وجدوا طرقًا لمواصلة أعمالهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. الكوكايين يغزو السوق الأوروبية بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.