طفلة تكتشف جمجمة بشرية على شاطئ بالمملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - كانت الفتاة تسير على الشاطئ بصحبة والدتها فتفاجئت بوجود جمجمة على الشاطئ، وتواصلت مع الشرطة وجاءت لتجرى تحرياتها ومعرفة إذا كانت قديمة أم حديثة.
وتداول هنا أن قصة الجمجمة ترجع إلى قرون عدة لأحد القراصنة فى جزيرة ديدمان والتى تشتهر بالغموض والقصص الخارقة للطبيعة التى تتكاثرعلى أرضها العديد من هياكل المسجونين.
واعتقد البعض أنها مزيفة ومتواجدة على الشاطئ كمزحة، حتى جاءت شرطة إسيكس وتأكدت أنها جمجمة بشرية، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".
وأشار السكان المحليون إلى أن الجمجمة يمكن أن تعود إلى قرون عدة وربما كانت قرصانًا أو لصًا محتجزًا فى السجن بجزيرة ديدمان على بعد 40 ميلاً فقط من الساحل حيث تم العثورعلى الجمجمة.
ومن المعروف أن هناك مستوطنات ولا تزال قوارب الصيد من أوروبا تأتى للصيد هناك، كما تعيش الفقمة أيضا لذا فهى منطقة محمية.
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