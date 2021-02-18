علماء: كوكب الأرض يشهد أهدأ فتراته بسبب كورونا

ورصدت مجموعة دولية من علماء الزلازل من 33 دولة انخفاضا يصل إلى 50% لما يسمى بالضوضاء الناتجة عن سفر البشر وضجيج المصانع بعد بدء عمليات الإغلاق فى جميع أنحاء العالم، وفقا لوكالة "رويترز".
ووجد الفريق، الذى ضم خبراء من هيئة رصد الزلازل السويسرية التابعة للمعهد الاتحادى السويسرى للتكنولوجيا بزيورخ، انخفاضا لمستويات الضوضاء فى 185 من 268 محطة رصد زلزالية فى مختلف أرجاء العالم.
وانخفضت الضوضاء المحيطة بالمدن بنسبة تصل إلى 50% فى بعض المحطات خلال أسابيع الإغلاق الأكثر صرامة، الذى شهد تقليل خدمات الحافلات والقطارات، فضلا عن وقف حركة الطيران وإغلاق المصانع، وجعل هذا الأرض أكثر هدوءا من فترة عيد الميلاد، وهى عادة أهدأ فترة فى العام.
وقال عالم الزلازل، جون كلينتون: "كانت أسابيع الإغلاق أهدأ فترة سجلناها"، مشيرا إلى بيانات العشرين عاما الماضية.
وأضاف: "فى ظل ازدياد الضوضاء البشرية دائما، من المرجح أن تكون هذه الفترة هى الأكثر هدوءا لفترة طويلة جدا".
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