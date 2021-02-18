كشف جديد .. استخراج أقدم حمض نووى لحيوانات الماموث

جدة - نرمين السيد - وجرت عملية استخلاص الحمض النووى (DNA) من رفات ثلاث من حيوانات الماموث المنقرضة التى تنتمى لفصيلة الفيلة وكانت من الثدييات الضخمة قديما، وفقا لما نقلته صحيفة "ناتير بورتفوليو" الأمريكية.
وكانت أسنان الماموث محفوظة تحت طبقة من الجليد شمال شرق سيبيريا، حيث تم تسجيل أقدم حمض نووى يعود لحوالى مليون ومئتى سنة.
وقال عالم الوراثة التطورية فى المتحف السويدى لعلم الوراثة الأثرى (SMNH) فى ستوكهولم، لوف دالين: "إن فكرة ترتيب بقايا الماموث القديمة جدا ظلت فى رأسه منذ أن صادف مجموعة منها لأول مرة فى عام 2007، حيث قام فريق عمله بترتيب عينات من حيوان الماموث الصوفى (Mammuthus primigenius) واثنين آخرين يعرفان باسم ماموث السهوب (Mammuthus trogontherii)، تم التنقيب عنهما من قبل عالم الحفريات الروسى أندريه شير.
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