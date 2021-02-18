حل لـ مشكلة تعطل بلوتوث الهواتف الذكية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مؤخرا، هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية أنه ينبغى التحقق مما إذا كانت البطارية مشحونة أم لا، كما يجب التأكد مما إذا كانت وظيفة البلوتوث مشغلة، نظرا لأن وضع الطيران يقوم بتعطيل وظيفة البلوتوث فى أغلب الأحيان، ومع ذلك فإنه يمكن إعادة تشغيل وظيفة الاتصال اللاسلكى فى هذا الوضع.

علاوة على أن المسافة بين الجهاز المرسل والمستقبل تعد من الأمور المهمة لتشغيل تقنية البلوتوث، نظرا لأن مدى تغطية هذه التقنية يقتصر على 10 أمتار، وتعمل هذه التقنية بشكل أفضل فى حالة عدم وجود جدران أو عوائق بين الجهازين.

وحتى عندما يكون الجهاز المرسل أو المستقبل متصلا بجهاز آخر، فإنه يتعذر توصيل جهاز إضافى دون استعمال تطبيق خاص أو موزع، وعند تشغيل تقنية البلوتوث لأول مرة فإن يجب اقتران الجهاز المرسل بالمستقبل، وغالبا ما تتحول الأجهزة الجديدة إلى وضع الاقتران تلقائيا، ولكن يجب أن يتم تفعيل ذلك يدويا، وترتبط عملية الاقتران بنوعية الجهاز، ويمكن العثور على التعليمات الخاصة بعملية الاقتران فى دليل استخدام الجهاز.

وقد تفيد عملية إعادة التشغيل فى إصلاح الأخطاء بتقنية البلوتوث، كما يتعين على المستخدم التحقق مما إذا كان الجهاز يدعم إصدارات البلوتوث الحالية، وقد يلزم تحديث البرامج الثابتة فى الموديلات القديمة، ويمكن العثور على مثل هذه التحديثات فى مواقع الويب للشركات المنتجة.