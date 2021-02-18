خالد الجندى : جملة كل عيل بيجى برزقه أكبر مصيبة

جدة - نرمين السيد - وقال الجندى فى برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة ""dmc، اليوم الخميس: "لو كل عيل يجى برزقه كنا بقينا أغنى دولة فى الكرة الأرضية"، مضيفا أن هذه الجملة أكبر مصيبة وكارثة وخطأ يمكن أن يسقط فيه الإنسان لأنه ليس بضرورة أن يأتى كل طفل بزرقه لأن هناك من يحجب الله عنهم الرزق، أى أن هذا من عند الله.

تابع أن مصر تزيد مولود كل 13 ثانية أى زيادة 2 مليون نسمة كل سنة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت رسالته واضحة بشأنه أنه وحده لا يمكنه تغيير شىء ولكن يجب أن يساعده المصريين، خصوصا وأن هناك أرقام مهمة لها دلالات خطيرة مثل عدد السكان.

أوضح خالد الجندى أن دور مؤسسات الدولة غير قادرة على مواجهة ذلك ولهذا نحن بحاجة إلى حملة وطنية كبيرة لمواجهة الانفجار السكانى والتوعية بمخاطر النمو لأنها قضية وعى يجب أن تصل إلى الناس جميعًا لأن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تقف فى مواجهة التنمية العددية.