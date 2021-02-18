احذر من هذا التطبيق .. باب خلفى لاختراق هاتفك وسرقة بياناتك

جدة - نرمين السيد - ورصدت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان" أشهر تطبيق لمشاركة الملفات.. باب خلفى لاختراق هاتفك وسرقة بياناتك"، أشارت فيه إلى أن أحد أشهر تطبيقات مشاركة الملفات الذى تخطى المليار عملية، يمكن استخدامه لسرقة المعلومات الشخصية أو الاستيلاء على الهواتف.

كما تناول التقرير، أنه تم إخطار الشركة المطورة للتطبيق بتلك الثغرات إلا أنهم لم يتخذوا إجراءات جادة لإصلاحها.

ووفقا لـ App Annie، التطبيق كان أحد أكثر 10 تطبيقات تم تنزيلها عالميا فى عام 2019، وتم تطوير التطبيق فى الأصل بواسطة Lenovo (ومنذ ذلك الحين تحول إلى شركتها الخاصة) ولفترة من الوقت تم تثبيته مسبقا على هواتف Lenovo.