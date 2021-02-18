جدة - نرمين السيد - ورصدت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان" أشهر تطبيق لمشاركة الملفات.. باب خلفى لاختراق هاتفك وسرقة بياناتك"، أشارت فيه إلى أن أحد أشهر تطبيقات مشاركة الملفات الذى تخطى المليار عملية، يمكن استخدامه لسرقة المعلومات الشخصية أو الاستيلاء على الهواتف.
كما تناول التقرير، أنه تم إخطار الشركة المطورة للتطبيق بتلك الثغرات إلا أنهم لم يتخذوا إجراءات جادة لإصلاحها.
ووفقا لـ App Annie، التطبيق كان أحد أكثر 10 تطبيقات تم تنزيلها عالميا فى عام 2019، وتم تطوير التطبيق فى الأصل بواسطة Lenovo (ومنذ ذلك الحين تحول إلى شركتها الخاصة) ولفترة من الوقت تم تثبيته مسبقا على هواتف Lenovo.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احذر من هذا التطبيق .. باب خلفى لاختراق هاتفك وسرقة بياناتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.