فيديو .. سرقة مراسل خلال بث مباشر

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن دييجو أوردينولا، المراسل الرياضى لـ"DIRECTV"، كان فى بث مباشر من خارج ملعب مونومينتال فى مدينة جواياكيل، قبل أن يفاجئه لص بمسدس فى يده.

وشارك المراسل لقطات من الهجوم على حسابه فى تويتر، يوم 12 فبراير، وعلق عليه بالقول: "لا يمكننا حتى العمل فى هدوء.. حدث هذا فى الساعة 1 ظهرا".

وفى مقطع الفيديو، يظهر اللص واضعا كمامته على وجهه، ويشهر المسدس فى وجه المراسل والمصور، ويقول: "هاتفك.. اعطينى هاتفك".

بعدها، انتزع اللص الهاتف من المصور ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية كانت فى انتظاره.

وتعهدت الشرطة الإكوادورية بمعرفة هوية السارق، وتعقبه من أجل اعتقاله.