فيديو : برسيفيرانس مركبة ناسا الأكثر تطورا تهبط بسلام على سطح المريخ

جدة - نرمين السيد - وهبطت "برسيفيرانس" بسلام على سطح حفرة شاسعة، فى أول محطة لها بحثا عن علامات على حياة ميكروبية قديمة على الكوكب الأحمر.
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والمركبة هى أكثر مختبر آلى تطورا فى علم الأحياء الفلكى يتم إطلاقه إلى عالم آخر.
وقطعت المركبة رحلة طويلة فى الفضاء بدأت قبل حوالى سبعة أشهر قطعت خلالها 472 مليون كيلومتر قبل أن تخترق الغلاف الجوى للمريخ بسرعة 19 ألف كيلومتر فى الساعة لتبدأ الاقتراب من نقطة الهبوط على سطح الكوكب الأحمر.
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