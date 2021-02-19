فيديو .. ناسا تعلن هبوط مسبار بيرسفيرانس على سطح المريخ بنجاح

جدة - نرمين السيد - وهبط المسبار فى فوهة جيزيرو شمالى الخط الاستوائى للمريخ. ومن المقرر الآن أن يتأكد خبراء "ناسا" من سلامة معدات المسبار وأنظمته، فى عملية من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر.
يذكر أن صاروخ Atlas V الذى حمل المسبار إلى الفضاء، انطلق من المطار الفضائى فى رأس كانافرال بولاية فلوريدا الأمريكية فى يوليو 2020. وقطع المسبار أكثر من 450 مليون كيلومتر أثناء رحلته، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
ومن المخطط أن يأخذ المسبار عينات التربة، ليتم لاحقا إطلاق جهاز خاص سينقل العينات إلى مدار المريخ، حيث من المقرر أن تستلمها منه مركبة أخرى فى عام 2026، يتعين عليها نقل العينات إلى الأرض فى الثلاثينات من القرن الحالى.
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