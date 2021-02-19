صور- إيرينا شاريبوفا.. جمال ممزوج باللون البنى

جدة - نرمين السيد - ولدت إيرينا فى 7 فبراير 1992 فى بخارى، أوزبكستان. تتميز إيرينا شاريبوفا، بلون شعر بنى، وعين بنية اللون أيضًا، كما يبلغ طولها نحو 1.78 سم. فازت بلقب مسابقة ملكة جمال تاتارستان عام 2010، والوصيف الأولى فى ملكة جمال روسيا 2010.

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