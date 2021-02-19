Mate X2.. هواوى تستعد لإصدار هاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - وحسب تسريبات أوردتها مواقع تقنية، فإن الهاتف الجديد لـ هواوى سيأتى بتصميم مختلف تماما عن الإصدار السابق "ميت أكس".

ومن المقرر أن يعمل هاتف Mate X2 من هواوى، بمعالج من نوع Kirin 9000، ومن المتوقع أن يجلب الهاتف القابل للطى المنتظر سرعة شحن خارقة على غرار سلسلة "ميت 40"، بقدرة 66 وات سلكيا، كما سيدعم تقنية الشحن اللاسلكى بقوة 50 وات مثل جهاز Mate 40 Pro.

أما شاشة هاتف Mate X2 فمن المحتمل أن تأتى بقياس 8.1 بوصة عن فتحها كجهاز لوحى، من نوع OLED، وسيعمل الهاتف القابل للطى بواجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن بدون خدمات جوجل.

وسيأتى هاتف Mate X2، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، والثلاثة بدقة 16 و12 و 8 ميجابيكسل على التوالى، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، وسيحتوى على بطارية بسعة 4400 مللى أمبير فى الساعة.