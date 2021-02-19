يوتيوب يطلق خدمة Shorts فى الولايات المتحدة خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وأوضح يوتيوب أنه سيواصل تطوير الخدمة الجديدة التى لا تزال تعمل بصيغتها التجريبية، ومتاحة فى الهند فقط فى الوقت الحالى.

يذكر أن موقع الفيديوهات الشهير أطلق الخدمة الجديدة فى سبتمبر الماضى، ومنذ ذلك الحين بلغ عدد المشاهدات للفيديوهات القصيرة 3.5 مليار مشاهدة يوميا.

وتسمح الخدمة الجديدة بنشر مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، وهى تنافس التطبيقات والخدمات المماثلة التى تقدمها "تيك توك" و"إنستجرام" و"سناب شات".