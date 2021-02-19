جدة - نرمين السيد - وأوضح يوتيوب أنه سيواصل تطوير الخدمة الجديدة التى لا تزال تعمل بصيغتها التجريبية، ومتاحة فى الهند فقط فى الوقت الحالى.
يذكر أن موقع الفيديوهات الشهير أطلق الخدمة الجديدة فى سبتمبر الماضى، ومنذ ذلك الحين بلغ عدد المشاهدات للفيديوهات القصيرة 3.5 مليار مشاهدة يوميا.
وتسمح الخدمة الجديدة بنشر مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، وهى تنافس التطبيقات والخدمات المماثلة التى تقدمها "تيك توك" و"إنستجرام" و"سناب شات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوتيوب يطلق خدمة Shorts فى الولايات المتحدة خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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