لايف ستايل

صور.. جورجينا رودريجيز فى أحدث ظهور

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أحمد حمدى 2021-02-19 14:23 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وتألقت جورجينا فى السيشن الجديد، حيث اعتمدت فيه أكثر من إطلالة، أبرزها بالأبيض، والأسود.

جورجينا رودريجيز

وأثارت جورجينا​ مؤخرًا جدلاً جديدًا حول زواجها من النجم البرتغالى ​كريستيانو رونالدو​، مهاجم يوفينتوس الإيطالى، بعد أن أظهرت خاتم خطوبة ضخما فى إصبع يدها، رغم تمسك اللاعب بالإبقاء على سرية طبيعة علاقتهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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