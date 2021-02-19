صور.. جورجينا رودريجيز فى أحدث ظهور

جدة - نرمين السيد - وتألقت جورجينا فى السيشن الجديد، حيث اعتمدت فيه أكثر من إطلالة، أبرزها بالأبيض، والأسود.

وأثارت جورجينا​ مؤخرًا جدلاً جديدًا حول زواجها من النجم البرتغالى ​كريستيانو رونالدو​، مهاجم يوفينتوس الإيطالى، بعد أن أظهرت خاتم خطوبة ضخما فى إصبع يدها، رغم تمسك اللاعب بالإبقاء على سرية طبيعة علاقتهما.