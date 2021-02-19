فيديو.. مخمور يثير الجدل بـ حفارة فى شوارع كازاخستان

جدة - نرمين السيد - حسب سبوتنيك، قال الشاب البالغ من العمر 3 عقود، إنه سرق الحفارة بعد شربه الكحول فى منزل صديقه، وانطلق بها لأجل المتعة.

وتلقت وقوات الشرطة فى العاصمة بلاغات عدة من السكان، وسرعان ما انتقلت إلى موقع البلاغ لتلقى القبض على الشاب.

فيما قال صاحب الحفارة فى تعليقه على الواقعة: "لم يخطر ببالى حتى أن أحدا ما يمكن أن يسرق المعدات الثقيلة، لذا نترك المفاتيح بداخلها."

ورفعت دعوى جنائية ضد الشاب بموجب المادة 200 من القانون الجنائى لجمهورية كازاخستان المتمثلة بـ "الاختطاف".