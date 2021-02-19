شاومى تعلن مواصفات هواتف Redmi K40

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة إن الهواتف تتضمن: Redmi K40 وPro Redmi K40 و Redmi K40S .
وبحسب موقع GSMArena فإن الهواتف ستأتى بشاشة كبيرة 6.5 بوصة، من نوع AMOLED ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى ماسح ضوئى للبصمة أقل الشاشة، ونوتش صغير للكاميرا السيلفى.
وتقدم الكاميرا الأساسية فى هواتف Redmi K40 بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر Samsung HM2 من شركة سامسونج، مثل كاميرا هاتف Redmi Note 9 Pro، وعدسة من نوع periscope، مع تقريب بصرى X 12 وX 120.
وسيعمل هاتف Pro Redmi K40 الأفضل والأغلى سعرا فى المجموعة بمعالج من نوع Snapdragon 888 وهو أفضل معالج فى هواتف الأندرويد حتى الآن، أما الهاتفين الآخرين فسيأتيان بمعالج Snapdragon 870، ونظام Android 11.
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