المركزى لمتبقيات المبيدات يصل إلى تحليل العينة رقم مليون

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن وصول المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، إلى العينة رقم مليون تم تحليلها منذ إنشاء المعمل وحتى الآن.





وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل إن هذا الرقم من العينات فى هذا المجال هو رقم تاريخى، خاصة أن أكبر المعامل العالمية من الصعب أن تحقق هذا الرقم خلال 25 عاما.. لافتة إلى أن ذلك يأتى نظرا للدور الهام الذى يلعبه المعمل فى مجال سلامة الغذاء وما يقدمه للمنتجين والمصدرين فى هذا القطاع الهام.

وأضافت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التى تستخدم فى مجال تحليل ملوثات الغذاء والبيئة فى العالم، وكذلك يضم فريق عمل متكاملا به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن المعمل يسهم فى الدور المجتمعى من حيث الإرشاد والتدريب، ويشارك فى ورش العمل وتدريب صغار المزارعين وتدريب طلاب الجامعات والخريجين، بالإضافة إلى التدريبات المتخصصة دوليا وإقليميا ومحليا.

وتابعت عبداللاه: إن المعمل يعد أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء فى مصر والشرق الأوسط والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025/2017 من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS منذ عام 1996، كما يتميز بأنه أحد أهم المعامل فى مصر والشرق الأوسط حيث أنه يعد المعمل الوحيد المشترك فى اختبارات الكفاءة الخاصة بمعامل الاتحاد الأوروبى من خارج الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت أن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية يعد وفقا لتصنيف الهيئات الدولية التى تقوم بإجراء اختبارات الكفاءة بالاتحاد الأوروبى فى الفئة الأولى المتميزة، والتى تضم عددا محدودا من المعامل جميعها من دول الاتحاد الأوروبى باستثناء المعمل المركزى والذى يمثل مصر وذلك منذ أكثر من 15 عاما على التوالى، بالإضافة إلى قيام الاتحاد الإفريقى باعتماد المعمل منذ عام 2018 معملا مرجعيا لقارة إفريقيا فى مجال تحليل ملوثات الغذاء وحتى الآن.