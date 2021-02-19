فيديو.. دببة قطبية تلاحق مدرعة كاماز روسية بحثا عن وجبة

جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنيك، هاجمت الدببة المدرعة لمسافة طويلة، دون أن تحصل على شىء فى نهاية المطاف. ويظهر فى الفيديو المتداول بشكل واسع، أحد الدببة وقد تعلق واقفا خلف الشاحنة وسار على قدمين اثنتين لمسافة قصيرة خلال الأجواء القارسة البرودة فى القطب الشمالى. وجرى تصوير الفيديو فى منطقة عسكرية، فيما لم يذكر الموقع ما كان بداخل تلك الشاحنة.

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