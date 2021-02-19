صور : تمهيدًا لتحنيطها .. دفن أنثى حوت عثر عليها بسواحل كفر الشيخ  

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة فى بيانها، اليوم الجمعة، إن هناك لجنة من معهد علوم البحار بالإسكندرية، انتقلت لرفع أنثى الحوت وإيداعها داخل مزرعة غليون، تمهيدًا لتحنيطها ودفنها والحصول على هيكلها عقب تحللها، ووضعها فى معهد البحوث المائية.

وكان جمال رئيس مركز ومدينة مطوبس، تلقى إخطارًا بالعثور على أنثى الحوت بشاطئ البحر المتوسط فى منطقة بين البرلس ومطوبس، وتم سحبها من قبل المتخصصين فى معهد علوم البحار فى الإسكندرية، ومعهد البحوث المائية بكفر الشيخ ، وتبين أن الحوت لأنثى طولها 12 متراً، و60 سم ووزنها 12 طنا، وتم سحبها داخل مزرعة غليون السمكية، ليتم دفنها بالطرق الصحية ووضع طبقة من الجير الحى أسفلها، وتغطيتها بالرمال لضمان عدم حدوث التلوث البيئى‏، ليتم استخراجها بعد تحللها بشكل كامل، لإيداع الهيكل فى أحد معاهد الأحياء المائية على غرار حوت 2008.