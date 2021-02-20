النمس أسود القدمين.. أول حيوان مهدد بالانقراض يتم استنساخه

جدة - نرمين السيد - نجحت وكالة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، فى استنساخ نمس أسود القدمين، وهو أول حيوان من الأنواع المهددة بالانقراض فى الولايات المتحدة، بعدما تم أخذ جيناته من آخر نفق منذ أكثر من 30 عامًا.





وولدت أنثى النمس، فى 10 ديسمبر وتم إطلاق اسم "إليزابيث آن" عليها، ووصفها الباحثون بأنها "فاتنة ومفترسة"، على عكس الأم الحاضنة المحلية، التى حملت بها، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية.

وقال بيت غوبر، المشرف على عملية تعافى النمس المستنسخ فى وكالة الأسماك والحياة البرية الأميركية، إن الحيوان مفترس بطبيعته، مضيفًا: "قد تتعامل مع مجموعة نموس سوداء القدمين، ثم تحاول فى اليوم التالى افتراس إصبعك".

ويمكن أن يؤدى الاستنساخ إلى إعادة أنواع منقرضة من الحيوانات مثل الحمام الزاجل، وتبشر هذه التقنية حاليا، بمساعدة الأنواع المهددة بالانقراض، بما فى ذلك الحصان البرى المنغولى الذى تم استنساخه وولد الصيف الماضى فى منشأة فى تكساس.

وقال بن نوفاك، العالم الرئيسى فى "ريفايف أند رستور"، وهى منظمة غير ربحية تركز على التكنولوجيا الحيوية فى مجال الحفاظ على البيئة، والتى نسقت استنساخ النمس والحصان: "يمكن أن تحدث التكنولوجيا الحيوية والبيانات الوراثية فرقا حقيقيا على أرض الواقع".

والنمس أسود القدمين، هو نوع من القوارض يسهل التعرف عليه من خلال البقع الداكنة حول عينيه، والتى تجعله يبدو مثل لص يرتدى على عينيه قناعا.

وهى حيوانات ليلية، تتغذى حصريا على نوع من السناجب يسمى "كلاب البرارى"، وتعيش فى مستعمرات من الجحور الشاسعة.