جدة - نرمين السيد - ولدت مريم ليون، فى 14 أبريل عام 1985 فى إيطاليا، وبدأت مشوارها فى عالم عروض الأزياء فى سن صغيرة. خاضت السباق فى أكثر من مسابقة لملكات الجمال، إلا أن الحظ لم يحالفها. تحظى ليون بشعر بنى، ويبلغ طولها نحو 175 سم، وتلقت تعليمها الأساسى فى جامعة كاتانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. تألق مستمر لـ عارضة الأزياء الإيطالية مريم ليون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.