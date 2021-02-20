جدة - نرمين السيد - أعلنت مجموعة "جيلى" القابضة الصينية لصناعة السيارات أن مصنع الأقمار الصناعية التابع لها سيبدأ الإنتاج هذا العام بعد أن وافقت السلطات المعنية على مشروع تصنيع الأقمار الصناعية التجارية.





جاء هذا الإعلان بعد موافقة اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح على مصنع الأقمار الصناعية الذى تملكه مجموعة جيلى للتكنولوجيا التابعة لشركة جيلى، فى مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقى الصين، ليكون بذلك أول منشأة لإنتاج الأقمار الصناعية التجارية تقودها شركة فى الصين مع قدرات تصنيع خاصة بالفضاء والسيارات. وذكرت المجموعة – فى بيان اليوم- أن قطع المعدات الأولى وصلت إلى المصنع وستدخل حيز الإنتاج فى أكتوبر المقبل، وأن انتاجها السنوى سيتجاوز 500 قمر صناعى، مضيفة أنها أنشأت سلسلة صناعية لتطوير وإنتاج وإطلاق وتسويق تطبيقات الأقمار الصناعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة جيلى تبدأ إنتاج الأقمار الصناعية التجارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.