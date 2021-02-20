140 مليار دولار.. نفقات الصينيين فى التسوق عبر الإنترنت خلال عيد الربيع

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة التجارة الصينية ـ فى أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن مهرجان التسوق عبر الإنترنت الذى امتد من 20 يناير إلى 18 فبراير، سجل ارتفاعا حادا فى مبيعات خدمات المطاعم عبر الإنترنت بنسبة 5ر48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأظهرت البيانات أن المنتجات والخدمات المتعلقة بعشاء ليلة رأس السنة القمرية الجديدة ارتفعت بنسبة 8ر78% مقارنة مع عطلة عيد الربيع فى عام 2020، بينما ارتفعت مبيعات تذاكر السينما عبر الإنترنت بنسبة 7ر412% على أساس سنوى لتتجاوز 9 مليارات يوان (39ر1 مليار دولار).
وأوضحت الوزارة أن غالبية الصينيين اختاروا البقاء فى أماكنهم خلال عطلة عيد الربيع هذا العام؛ استجابة لدعوة الحكومة لتجنب التجمعات غير الضرورية كجزء من إجراءات مكافحة وباء كورونا.
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