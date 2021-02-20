أمريكا لديها أقل من 10 سنوات لتجنب أسوأ كارثة مناخية

وأضاف كيرى، فى كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمنى الافتراضى، أن عام 2030 هو الموعد الذى يتعين علينا أن يكون العالم فيه على المسار الصحيح من حيث الحد من مستوى ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.
وكان تقرير صدر للأمم المتحدة فى عام 2018 حذر من أن الانبعاثات الأرضية تحتاج إلى خفض درجات الحرارة بحلول عام 2030 بواقع 45%.
وتزامن تحذير كيرى وزير الخارجية الأمريكى الأسبق مع إعلان الولايات المتحدة رسميا عودة انضمامها إلى اتفاق باريس للمناخ "الجمعة"، كما نبه كيرى، إلى أن مكافحة ظاهرة التغير المناخى له أهميته من أجل منع تحول الظروف الجوية الشديدة، على غرار ما تمر به جنوب الولايات المتحدة حاليا، إلى حالة مستديمة الحدوث فى فصل الشتاء.
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