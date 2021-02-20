عمرو طلعت: نحرص على تمكين الشباب فى سوق العمل الحر عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تنمية مهارات الشباب فى مجالات العمل الحُر والعمل عن بٌعد تعد هدفا استراتيجيا لخطط التدريب التى تنتهجها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عمرو طلعت، اليوم السبت، بنماذج من خريجى معهد تكنولوجيا المعلومات من رواد العمل الحر الذين حصلوا على التدريب فى مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بمحافظات الدقهلية والمنوفية والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان والذى عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس أثناء زيارته لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية لتحقيق التواصل المباشر مع الشباب والتعرف على تجربتهم التعليمية وفرص أعمالهم على منصات العمل الحر والعمل عن بُعد، والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم للتطوير.

وأضاف الوزير أن هذا يأتى من أجل تمكين الشباب فى سوق العمل الحر عبر الانترنت والاستفادة من مزاياه العديدة المتمثلة فى فتح آفاق جديدة لهم للعمل عن بُعد والحصول على فرص عمل متميزة من أماكنهم دون التقيد بالحدود الجغرافية وبما يعزز من قدراتهم فى الالتحاق بسوق العمل العالمى واكتساب كافة خبراته.

وأشار إلى حرص الوزارة على نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتحفيز العمل الابتكارى والريادى لديهم وهو الأمر الذى سينعكس إيجابيا على النهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشارك الوزير المدربين والموجهين والمهنيين المستقلين فى حوار مفتوح حول سبل التوسع فى نشر ثقافة العمل الحر، والعمل عن بعد، ومفهوم المهنيين المستقلين، والتحديات والفرص التى تواجههم؛ مؤكدا أن العمل الحر يتيح فرص للكثير من الشباب لاكتساب مهارات والعمل فى تخصصات جديدة وعدم التقيد بمجال الدراسة خاصة وأن معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات لديهم العديد من البرامج فى مجالات التكنولوجيات الرقمية الحديثة لصقل المهارات وتعميقها.

وأشار الوزير إلى أن هناك توجه لدى العديد من الدول لاستخدام هذا النموذج العابر للحدود والذى يعتمد على الكفاءة والخبرة والتكاليف التنافسية؛ مشددا على كفاءة الشباب المصرى فى العمل الحر لامتلاكه قدرات تكنولوجية رقمية متميزة أهلته للمنافسة على فرص العمل على المستوى الدولى؛ داعيا الشباب إلى التعلم المستمر للحاق بركب التطور السريع فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.