نزهة شاطئية تساوى الموت.. أخطر 5 شواطئ حول العالم

جدة - نرمين السيد - شاطئ جزيرة فريزر فى أستراليا

تشتهر أستراليا بالعديد من الكائنات الخطرة، من العناكب إلى الزواحف مثل الثعابين، إلا أن شاطئ جزيرة فريزر يضم العديد من الحيوانات المميتة، فهو موطن لقنديل البحر Irukandji الأكثر فتكًا فى العالم، الذى تسبب اللدغة منه القىء والصداع والقلق والتشنج وحتى نزيف المخ.

وتوضح الصحيفة أن قنديل البحر ليس الحيوان القاتل الوحيد على الشاطئ الأسترالى، حيث تنتشر هناك مجموعات من الدنجو بطول الساحل.

كيب تريبيوليون فى أستراليا

هناك شاطئ آخر فى أستراليا تحذر منه "ذا صن"، والذى يعد موطنًا لقناديل البحر السامة، كما أن الحياة البرية تشكل أيضًا تهديدًا للزوار أيضًا، فهناك شجرة اللدغة التى تسبب آلامًا تستمر لأسابيع، إضافة إلى التماسيح والثعابين التى تشكل تهديدًا للسياح.

شاطئ بيكينى أتول فى ميكرونيزيا

تبدو شواطئ جزيرة ميكرونيزيا جميلة وخلابة، إلا أن المشكلة أنها كانت موقعا للتجارب النووية فى يوم من الأيام، ورغم إمكانية زيارتها، إلا أنه لا يزال هناك مستوى خطير من الإشعاع، لذا لا يمكنك تناول أو شرب أى شىء بسبب النسبة المرتفعة للإشعاع التى تعود للتجارب النووية التى أجريت فى عام 1954.

ساحل الهيكل العظمى فى ناميبيا

يحتوى ساحل الهيكل العظمى فى ناميبيا على المئات من حطام السفن التى ترقد عبر الشواطئ، حيث أطلق المستكشفون على الشاطئ اسم بوابات الجحيم فى الماضى بسبب عدد الأخطار الكبيرة هناك، فعلى طول الساحل هناك حطام العديد من السفن التى تحطمت بسبب المياه الخطرة.

كذلك، تشكل الحيوانات القاتلة على اليابسة وفى الماء تهديدات للزوار أيضًا، وعلى اليابسة، تتجول الأسود والضباع، وغالبًا ما يتم رصد أسماك القرش بالقرب من الساحل.

شاطئ بلايا زيبوليت، المكسيك

ويعرفه البعض بشاطئ الموت، بسبب التيارات القاتلة فى المياه، ولا يزال الشاطئ مشهورًا بالسياح، حيث يقوم رجال الإنقاذ الآن بدوريات على الشاطئ لإنقاذ السباحين ممن يتعرضون للخطر.

وبالرغم من أن ذلك أدى إلى تقليل عدد حالات الغرق، إلا أنه لا يزال عدد من السياح يواجهون خطر الموت فى التيارات القوية كل عام.