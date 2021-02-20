فيديو : الحصان مشرف بطلا لكأس السعودية العالمى للخيل وجائزة 20 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق اليوم السبت، انطلق سباق "كأس السعودية" والذى يعد الأغلى فى تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبد العزيز للفروسية فى الجناديرية فى الرياض. وشارك فى البطولة التى انطلقت برعاية ولى العهد محمد بن سلمان أبرز الخيل والمدربين والخيالة فى العالم، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط". وبلغت جوائز السباق 30.5 مليون دولار أمريكى، وشارك فيه 77 جواداً عالمياً من 13 دولة. وبفوز الحصان "مشرف" بالبطولة يحصل صاحبه على جائزة مالية قدرها 20 مليون دولار أمريكى مخصصة للمركز الأول.

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