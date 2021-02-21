شجرة تبوح بسر انقراض جماعى شهدته الأرض قبل 42 ألف عام

جدة - نرمين السيد - أدى الانهيار المؤقت للمجال المغناطيسى للأرض قبل 42 ألف عام، إلى تحولات مناخية كبيرة أدت إلى تغير بيئى عالمى وانقراضات جماعية للحيوانات، وفقاً لدراسة دولية جديدة شارك فى قيادتها جامعة نيو ساوث ويلز فى سيدنى، ومتحف جنوب أستراليا.





وقال الباحثون فى الدراسة التى نشرت أول من أمس بدورية "ساينس"، واستخدمت شجرة كاورى (kauri) النيوزيلندية القديمة لإثبات هذه التغيرات المناخية، بحسب "الشرق الأوسط"، إن هذا التحول الدراماتيكى فى تاريخ الأرض، جاء بسبب العواصف الكهربائية، والشفق القطبى المنتشر، والإشعاع الكونى، نتيجة إنهيار المجال المغناطيسى للأرض.

وأطلق الباحثون على هذه الفترة التى شهدت تلك الأحداث عبارة "حدث آدامز"، تكريمًا لكاتب الخيال العلمى دوغلاس آدامز، الذى كتب فى سلسلته (دليل المسافر إلى المجرة) أن الرقم "42" كان مهما فى تاريخ الكون.

ويقول كريس تيرنى، الباحث بجامعة نيو ساوث ويلز للعلوم والمؤلف الرئيسى للدراسة فى تقرير نشره الموقع الإلكترونى للجامعة بالتزامن مع نشرها: "لأول مرة على الإطلاق، تمكنا من تحديد التوقيت الدقيق والتأثيرات البيئية لهذا الانهيار المؤقت للمجال المغناطيسى للأرض، وأصبحت النتائج ممكنة بفضل شجرة كاورى (kauri) النيوزيلندية القديمة، والتى تم حفظها فى الرواسب لأكثر من 40 ألف عام".

واكتشفت شجرة كاورى القديمة قبل عامين وسط غابة أوكلاند فى نيوزيلندا، وكان جذع الشجرة الضخمة - التى يبلغ طوله مترين ونصف المتر – حيا رغم مرور كل هذه السنوات، بسبب نظامه المترابط الذى يسمح له بالاستفادة من موارد الأشجار المحيطة به.

ويضيف: "باستخدام هذه الشجرة القديمة تمكنا من قياس وتأريخ الارتفاع فى مستويات الكربون المشع فى الغلاف الجوى الناجم عن انهيار المجال المغناطيسى للأرض".

وكان العلماء يعرفون بالفعل أن هناك انهيارا مؤقتا حدث للمجال المغناطيسى للأرض منذ حوالى 41 - 42 ألف سنة، لكنهم لم يعرفوا بالضبط كيف أثر ذلك على الحياة على الأرض، وهذا ما فعلته الدراسة الجديدة، كما يؤكد تيرنى.

وبضيف: "من خلال تحليل الحلقات على شجرة كاورى القديمة، أصبحنا قادرين على إنشاء جدول زمنى مفصل لكيفية تغير الغلاف الجوى للأرض خلال هذا الوقت بسبب ما حدث بالمجال المغناطيسى للأرض".