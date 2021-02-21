صور .. طريقة تنسيق اللون البنى فى شتاء 2021

جدة - نرمين السيد - ويعد اللون البنى من الألوان المفضلة للكثيرين، والذى يزيد من إطلالة مرتديته أناقة وجاذبية.

فمن الممكن ارتدائه مع اللون الوردى أو الفوشيا لأنه يعبر عن المرح والحيوية بالإضافة إلى أنه لون أنثوى يزيد من جرأة مرتديته ويجعلها تثق بنفسها.

ويستعين البعض بتلك الألوان للحصول على إطلالة كاجوال من خلال ارتداء معطف جملى وأسفله قطعة باللون الفوشيا وحذاء رياضى.

وخلال الخروجات الليلية يمكن تنسيق فستان فوشيا أو تنورة وردية للحصول على إطلالة مسائية جذابة واختيار حقيبة بنية اللون وحذاء نفس اللون بكعب عالى.

ويعد اللون الوردى من الدرجات الهادئة التى تساعد فى الحصول على إطلالة أكثر رقة، ويتناسب ذلك اللون مع الدرجات البنية ويجعل مرتديته تلفت الأنظار حولها.