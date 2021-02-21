عودة يونس والصبحاوية يحتل صدارة تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس، تصدره تويتر عبر حسابه الشخصى، وعلق قائلا: "من قبل بداية حلقتنا، #عوده_يونس_والصبحاويه الترند الأول فى مصر على تويتر حالا..منورين يا أجمد صبحاوية".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.