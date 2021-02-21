سامسونج تستعد لطرح نسخة جديدة من Galaxy A32 بسعر رخيص

جدة - نرمين السيد - وتأتى النسخة الجديدة من هاتف "Galaxy A32"، الذى تم طرحه الشهر الماضى، بشاشة أفضل دقة من نوع Super AMOLED ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وجاءت النسخة السابقة من الهاتف بشاشة يصل قياسها إلى 6.5 بوصة من نوع LCD، وفقا لموقع Gizmochina.

والكاميرا فى النسخة الجديدة عبارة عن 4 كاميرات خلفية، تصل دقة الأساسية إلى 48 ميجابيكسل مع عدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرى للتكبير والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.

وتبلغ المساحة التخزينية لهاتف "Galaxy A32" إلى 128 جيجا بايت، و ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى شاحن بقوة 15 واط، ومنفذ شحن من نوع USB-C.

ومن المتوقع أن تبلغ سعر النسخة الجديدة من الهاتف "Galaxy A32" إلى 5000 جنيه مصرى، كما يأتى بألوان جديدة.