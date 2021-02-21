جدة - نرمين السيد - وتأتى النسخة الجديدة من هاتف "Galaxy A32"، الذى تم طرحه الشهر الماضى، بشاشة أفضل دقة من نوع Super AMOLED ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.
وجاءت النسخة السابقة من الهاتف بشاشة يصل قياسها إلى 6.5 بوصة من نوع LCD، وفقا لموقع Gizmochina.
والكاميرا فى النسخة الجديدة عبارة عن 4 كاميرات خلفية، تصل دقة الأساسية إلى 48 ميجابيكسل مع عدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرى للتكبير والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.
وتبلغ المساحة التخزينية لهاتف "Galaxy A32" إلى 128 جيجا بايت، و ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى شاحن بقوة 15 واط، ومنفذ شحن من نوع USB-C.
ومن المتوقع أن تبلغ سعر النسخة الجديدة من الهاتف "Galaxy A32" إلى 5000 جنيه مصرى، كما يأتى بألوان جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامسونج تستعد لطرح نسخة جديدة من Galaxy A32 بسعر رخيص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.