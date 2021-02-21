جدة - نرمين السيد - ولمع اسم نيومى هابارت بين عارضات الأزياء فى بلجيكا، لتألقها فى مجال الأزياء والموضة. وشاركت نيومى فى مسابقات لملكات الجمال، وفازت بملكة جمال بلجيكا فى 2013، وتسلمت تاج الجمال من الملكة السابقة "لورا بينى". وقامت بتمثيل بلدها فى مسابقة ملكة جمال الكون 2013، وملكة جمال العالم فى نفس العام. وتتميز هابارت بتألقها فى عروض الأزياء لتمتعها بإطلالاتها الأنيقة التى تنال بها إعجاب جمهورها وملامحها الجميلة الجذابة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. ملابس شتوية تخطف الأنظار على طريقة نيومى هابارت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.