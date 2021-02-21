علماء يصممون خريطة تفصل الثقوب السوداء فى الكون

جدة - نرمين السيد - وتساهم تلك الخريطة فى كشف غموض الكيانات الغامضة وهى تمزقات ناتجة عن انفجار النجوم أو اصطدام النجوم النيوترونية.
ويتواجد بالخريطة حوالى 25000 ثقب أسود، ويعد ذلك جزءا بسيطا مما هو موجود بالفعل فى الكون بأكمله، حيث جمعت البيانات من أربعة بالمائة فقط من السماء فى نصف الكرة الشمالى، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".
وأعد العلماء تلك الخريطة من خلال استخدام 52 تلسكوب منخفض التردد تتمكن من الكشف عن الانبعاثات الراديوية المنبعثة من المادة القريبة من ثقب أسود فائق الكتلة.
وتم إنشاء تلك الخريطة من خلال الجمع بين بيانات من 256 ساعة من الملاحظات، من السماء الشمالية. وما جعل البحث أكثر صعوبة هو أن الأرصاد الراديوية الطويلة تحجبها طبقة الأيونوسفير للأرض وخلوها من الإلكترونات مما تعمل مثل العدسة العاتمة.
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